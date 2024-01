Die Maximinstraße in Kruchten

Ein Film von Elmar Babst



Kruchten liegt in der Eifel, nicht weit von der luxemburgischen Grenze entfernt. 400 Einwohner zählt die Gemeinde und die meisten wohnen in der Maximinstraße, der Hauptstraße von Kruchten. Namensgeber ist die Sankt-Maximin-Kirche, um die sich die kleine Gemeinde stetig ausgebreitet hat - und es ist kein Ende in Sicht.