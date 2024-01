Die Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee in Kirchheimbolanden

Ein Film von Thomas Keck



Zwischen Mainz und Kaiserslautern liegt Kirchheimbolanden, die kleine Residenzstadt am Donnersberg. Von den Einheimischen wird das pfälzische Städtchen einfach "Kibo" genannt.

Die Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee ist quasi der rote Teppich in die Stadt Kirchheimbolanden: Sie führt von einem Verkehrskreisel am Schlosspark entlang bis zum Schlossplatz. Früher hieß sie einfach Alleestraße. 1997 wurde sie zu Ehren der Gynäkologin und Bürgermeistergattin Dr. Edeltraud Sießl umbenannt. So sperrig wie der Name ist im Grunde auch die ganze Straße, denn eine Allee ist sie eigentlich nur noch zur Hälfte.

Auf der Parkseite stehen noch Bäume, auf der anderen nur Häuser, und die könnten unterschiedlicher nicht sein: Neben einem schmucklosen Wohnblock steht die denkmalgeschützte Orangerie. Daneben wiederum die große, moderne Stadthalle, und schließlich die Mälzerei, ein unübersehbares Industriegebäude, von dessen Dach aus die ganze Umgebung mit Mobilfunknetzen versorgt wird. Das alles passt zusammen wie ein buntes Narrenkostüm, und da passt es eigentlich ganz gut, dass der Karnevalsverein seine Sitzungen mittendrin in der Stadthalle abhält.