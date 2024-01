Reisdorf in Böllenborn

Die Gemeinde Böllenborn gehört zum Landkreis "Südliche Weinstraße" und liegt idyllisch in einem Tal bei Bad Bergzabern. Ein hübsches und überschaubares Örtchen mit knapp 300 Einwohnern. Was für Böllenborn gilt, gilt auch für den Ortsteil Reisdorf, der sich ein paar Kilometer weiter südwestlich im Wald versteckt. Den 16 Bewohnern der einzigen Straße, die ganz pragmatisch einfach auch "Reisdorf" heißt, ist die verborgene Lage ganz recht. So haben sie ihre Ruhe und können ungestört ihren Beschäftigungen nachgehen.

Nachtbaden etwa, eine Leidenschaft, die das Ehepaar aus dem ersten Haus links pflegt und zwar draußen und ganzjährig. Ein mit Holz beheizbarer Winzerbottich, Konstruktion Marke Eigenbau, macht das möglich und zieht mitunter neugierige Blicke der Pensionsgäste von gegenüber auf sich.

An Gästen mangelt es auch dem dazugehörigen Restaurant "Waldesruh" nicht, aber genau das bringt die Wirtsleute in eine prekäre Lage. Schon länger suchen sie händeringend nach Personal. Vielleicht ist den potentiellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das romantische Reisdorf ja doch zu abgelegen. Jedenfalls sorgt das leidige Nachwuchsproblem dafür, dass Ingrid Walther manchmal sogar Gäste wegschicken muss, weil ihr Mann die Küche alleine schmeißen muss und mit seinen leckeren Gerichten kaum nachkommt.

Hartwig Walther hängt sehr an der Gaststätte, die seine Großmutter vor fast 100 Jahren begründet hat. Kein Wunder, kam er doch dort auf dem Küchentisch zur Welt. Solche Ur-Reisdorfer, zu denen auch die sympathische Dame aus Haus Nummer 3 gehört, die jetzt in Bayern lebt, aber regelmäßig zur Sommerfrische vorbeikommt, stellen die eine Hälfte der Bevölkerung.

Andere sind angeheiratet oder zugezogen, wie die Psychologen-Familie aus dem versteckt gelegenen Haus auf dem Hang. Verborgenes findet sich auch am Waldrand gegenüber, wo ein Gedenkstein im Dickicht an die Schule erinnert, die hier bis 1945 stand. Doch einen versteckten Makel hat Reisdorf auch: Im Sommer rauschen hier die Motorräder durch. Selbst im Paradies ist eben nicht alles perfekt ...