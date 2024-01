Die Ringstraße in Nachtsheim

Ein Film von Tina Bonin



Nachtsheim mit seinen rund 570 Einwohnern liegt in der Vulkaneifel, nur etwa 15 Kilometer von Mayen entfernt und ist eines der ältesten Dörfer im Landkreis Mayen-Koblenz. Die Geschichte von Nachtsheim beginnt vor mehr als 1.000 Jahren und wird wohl auch noch sehr viele Jahre weitergehen.

Vom "Dörfersterben" ist in dem Eifelörtchen so gar keine Rede. Der Bürgermeister freut sich über eine gute Infrastruktur, samt Realschule Plus und ortsansässigem Allgemeinmediziner, junge Leute, die bleiben und anpacken, und darüber, dass in Nachtsheim zur Zeit gerade mal ein Haus zu haben ist. Warum die Leute gerne in Nachtsheim leben, spürt man auch in der Ringstraße.

Die macht ihrem Namen zwar keine Ehre und geht einfach nur geradeaus, aber sie funktioniert prima als Beispiel dafür, warum es sich in Nachtsheim gut leben lässt. Das hat nämlich viel mit der Art des Zusammenlebens zu tun. Ob das eine quirlige Großfamilie ist, eine Party-Band mit singendem Barbier oder aber der Witwenstammtisch: Alle genießen das Zusammensein auf ihre ganz spezielle Art und Weise: "Zusammen" ist das Thema der Straße und der Menschen.