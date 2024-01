Die Mühlstraße in Appenhofen

Ein Film von Fatma Aykut



Gerade mal zwanzig Kilometer von der französischen Grenze entfernt liegt die pfälzische Gemeinde Appenhofen, die von Weinbergen umrahmt wird. Bei guter Sicht blicken die Appenhofener bis hinüber in den Schwarzwald. Appenhofen ist ein Ortsteil von Billigheim-Ingenheim, mit gerade einmal knapp 200 Einwohnern der kleinste Teil der Gemeinde. Bis 1969 war das Dorf sogar selbstständig.

Mehrere Weingüter prägen das Ortsbild, aber auch Fachwerk und alte Bausubstanz sind ziemlich gut erhalten. Einen Neubaugebiet hat der Ort nicht, auch deshalb gibt es keinen Leerstand. Der Name Appenhofen stammt von "Abtshofen" und soll ein Hof des eigentümlichen Abtes von Klingenmünster gewesen sein. Zum Einkaufen gehen die Menschen nach Billigheim, eigene Geschäfte gibt es schon lange nicht mehr. Außer man bezeichnet die Mühle als "Geschäft".

In der Bischoffs-Mühle gibt es einen kleinen Verkaufsraum mit Alltagsprodukten wie Nudeln und vor allem Mehl. Die Mühle blickt auf eine mindestens vier Jahrhunderte alte Tradition zurück. Doch traditionell arbeitet die Mühle heute nicht mehr. Der Betrieb ist eine High-Tech-Anlage, vollautomatisiert und computergesteuert. Sie ist ein Highlight in Appenhofen. Fast alle Einwohner haben die neue Mühle schon mal besichtigt und kommen aus dem Staunen nicht heraus. Wir haben in der Mühlstraße Menschen getroffen, die mit Tatendrang, Teamgeist und High-Tech die Zukunft in der Straße mitgestalten.