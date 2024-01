Die Ringstraße in Gutenacker

Ein Film von Frank Hisam



Die Gemeinde Gutenacker "thront" im Rhein-Lahn-Kreis oberhalb einer Lahnschleife. Das Dorf wurde vermutlich bei seiner Gründung schon kreisförmig angelegt. Den Mittelpunkt bildet allerdings nicht eine Kirche oder Kapelle, sondern ein etwa 20 Meter hoher Basaltfelsen. Von dort oben hat man einen fantastischen Überblick auf das Umland und einen reizvollen Einblick in die Ringstraße.

Etwa fünfzig Häuser sind in der Ringstraße rundum angeordnet. In eines dieser Häuser ist Jürgen Fischer mit seiner Frau und zwei Hunden vor 15 Jahren eingezogen. Jürgen Fischer ist Grafiker und hat nach einer aufregenden Werbekarriere in Frankfurt die Ruhe gesucht und sie in Gutenacker auch gefunden. Ungestört und, wenn er will, auch ganz alleine, kann er außerdem seinem Hobby Karate nachgehen. In der Runde nur ein paar Häuser weiter wohnt Udo Meister. Der Ortsbürgermeister von Gutenacker hat gleich ein paar Sammelleidenschaften.

Die größte Sammlung bilden die 12.000 Überraschungseier-Figuren, die im ganzen Hause verteilt sind. Er kümmert sich aber auch um das Gemeindehaus, das in der Ringstraße steht, und wartet dort die kleine Glocke, die den Menschen in Gutenacker sagt, was die Stunde geschlagen hat. Tobias Emmel ist nur Gast in der Ringstraße. Er ist Landmaschinenbauer und lebt im Nachbardorf. Er ist allerdings schon ziemlich fest entschlossen, den kleinen Bauernhof vom Vater in der Ringstraße 2 als letzter Nebenerwerbslandwirt weiter zu betreiben und damit vielleicht auch das wohl älteste Gebäude von Gutenacker vor dem Verfall zu retten.