Die Hauptstraße in Geichlingen

Ein Film von Elmar Babst



Die Eifelgemeinde Geichlingen liegt direkt an der Bundesstraße 50 zwischen Bitburg und Luxemburg. Sieben Kilometer sind es nur bis zum Nachbarland Luxemburg. Kein Wunder also, dass die 450 Einwohner rund um die St. Laurentius Kirche zwar beschaulich wohnen, aber über die Bundesstraße, die hier Hauptstraße heißt, auch sehr viele Fahrzeuge rollen.

Die Hauptstraße von Geichlingen führt nicht mitten durchs Dorf, sondern ist eher eine Umgehungsstraße. Das ist auch gut so, fahren auf ihr doch unzählige Autos von Bitburg Richtung Vianden in Luxemburg und umgekehrt. Ein Umstand, der für einige Erfolgsgeschichten Grundvoraussetzung ist. Ohne die überaus präsente Lage an der Durchgangsstraße wäre das Möbelhaus Thiex sicherlich nicht so groß geworden. 200 Menschen finden hier heute Arbeit. Das Erfolgsrezept: In der eigenen Schreinerei können fast alle Kundenwünsche individuell erfüllt werden.

Ein Stück weiter die Hauptstraße entlang hat ein landwirtschaftlicher Betrieb auch eine rasante Entwicklung genommen. Neben der Muttertierhaltung zählen mittlerweile eine Schnapsbrennerei, Ferienwohnungen und ein Landhotel zu den Einnahmequellen. Die Entwicklung schreitet weiter voran: In diesen Tagen wird ein neuer Bio-Laden direkt an der Hauptstraße eröffnet. Und auch das altehrwürdige "Geichlinger Gasthaus" hat nach acht Jahren Pause wieder einen neuen Pächter gefunden. Neues mit Traditionellem vermischen: ein Konzept, das in der Hauptstraße von Geichlingen aufzugehen scheint.