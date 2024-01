Die Brückenstraße in Insul

Ein Film von Margit Kehry



Insul liegt an der Ahr zwischen dem Nürburgring und Bad Neuenahr-Ahrweiler. Etwa 500 Einwohner leben in dem Ort, der direkt am Ahrsteig und dem Ahr-Fahrradweg liegt.

Der Ortsname Insul klingt regelrecht exotisch. Tatsächlich kommt der Name von dem Wort "Insel". Denn in Urzeiten hatte die Ahr sich hier in zwei Arme geteilt. Heute sieht man davon nichts mehr. Der Fluss trennt den alten Ortsteil vom Neubaugebiet. Aber es gibt eine Brücke, der unsere Straße ihren Namen verdankt. Die Brückenstraße verbindet Tradition und Moderne. Entspanntes Trödeln mit rasantem Tempo. Schnelligkeit hat in Insul Tradition. Schließlich ist der Nürburgring nicht weit. In der Brückenstraße gibt es eine moderne Werkstatt. Hier werden Rennautos optimiert und fit gemacht für den Nürburgring. Von Profis, die selbst schon hinterm Steuer saßen und die Rennstrecken kennen.

Gemütlicher geht es im alten Ortsteil von Insul zu. In einem schönen alten Fachwerkhaus findet sich eine Sammlung der herrlichsten historischen Kutschen. Der Besitzer ist nicht nur ein begeisterter Sammler, sondern kann seine Schätze auch selbst reparieren. Die Brücke, die die beiden Ufer miteinander verbindet, wurde vor rund 100 Jahren gebaut. Die Brückenstraße hat sich in diesen Jahren ziemlich verändert. Die älteren Bewohner können sich noch gut daran erinnern, dass hier einst die Abflüsse direkt in die Ahr flossen. Erst in den 50er Jahren kam die Kanalisation. Heute zeigt die Brückenstraße ihr idyllisches Gesicht und ist der Stolz der Einwohner von Insul.