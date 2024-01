Die Hauptstraße in Freirachdorf

per Mail teilen

Ein Film von Rosetta Reina



Freirachdorf liegt wenige Autominuten von Dierdorf und der A 3 entfernt im leicht hügeligen Teil des südlichen Westerwaldes. Hier leben rund 650 Menschen. Urkundlich erwähnt wurde das Dorf vor etwas mehr als 800 Jahren, es soll eine Gründung des Edelfreien Rorich von Rachdorf sein. Von der blaublütigen Abstammung ist nichts mehr zu sehen, es kursiert jedoch das Gerücht, die adlige Burg sei im Sumpf vor dem Dorf versunken.

Die Hauptstraße von Freirachdorf windet sich durch den ganzen Ort und ist die längste Straße. Im Zentrum stehen ein Brunnen und das moderne Feuerwehrhaus. Geschäfte finden sich hier keine mehr, nur noch selten geht das Rollo im alten Tante-Emma-Laden hoch. Immer dann, wenn die Senioren nach alter Sitte sich die frischen Eier holen, die die örtliche Eierfrau hier für alle deponiert.

Gerne nimmt man das Rad auf der Freirachdorfer Hauptstraße. Im Vorteil ist derjenige, der mit dem E-Bike unterwegs ist. Eine gute Erfindung, denn davon profitiert am Ende der Hauptstaße eine Firma für den Bau individuell konzipierter Räder. Eine Firma, die dreißig Menschen einen Arbeitsplatz in der Hauptstraße beschert. Aus der Hauptstraße ertönen oft lautstarke Klänge. Immer dann, wenn der Chor singt. Manchmal gibt es Konzerte in ungewöhnlichem Umfeld, eine Scheune ist zur Party-Location umgewidmet worden und da macht das Auftreten besonders viel Spaß.