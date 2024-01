Die Sonnenbergstraße in Heimersheim

per Mail teilen

Ein Film von Nadine Bühler



Heimersheim liegt im rheinhessischen Hügelland und wurde 771 erstmals urkundlich erwähnt. Das Dorf ist seit 1972 ein Stadtteil von Alzey und hat rund 800 Einwohner.

In der Sonnenbergstraße gibt es so manches auf die Ohren: Hühner-Gegacker, Orgelklänge, Schlagermusik oder auch mal absolute Ruhe. Reinhard Lawall ist seit vierzig Jahren begeisterter und preisgekrönter Hühnerzüchter. Er züchtet aber nicht irgendwelche, sondern – very British - Orpington Hühner. Harry Maul ist Neu-Heimersheimer. Als Andy Sommer wird er oft auf Feste eingeladen, denn er singt. Schlager haben es ihm ganz besonders angetan. Seine Lebensgefährtin teilt seine Leidenschaft. Beide treten sogar zusammen auf.

Regelmäßig treffen sich viele Heimersheimer – ob jung oder alt - beim Dorf-Café im Bürgerhaus. Hier wird bei Kaffee und Kuchen viel erzählt. Ein Stockwerk höher trainiert die Jugend vom Heimersheimer Schach-Verein. Hier ist es so leise, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte. Wenn in der evangelischen Kirche die Orgel ertönt, dann ist es bestimmt der ehemalige Dirigent Rudolf Stein. Die Stumm-Orgel ist eines seiner liebsten Instrumente.