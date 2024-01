Die Gaustraße in Mommenheim

Ein Film von Gerhard Eisen



Mommenheim liegt im Landkreis Mainz-Bingen, gut zehn Kilometer Luftlinie von Mainz entfernt. Der Weinort hat rund 3000 Einwohner.

Mommenheim hat einen alten Ortskern mit engen, verwinkelten Gassen und ein Neubaugebiet. Von der Umgehungsstraße, der Landesstraße 425 zweigt an einem Kreisel die Gaustraße ab. Sie schlängelt sich zirka zwei Kilometer durch Mommenheim, um dann wieder auf die Umgehungstraße zu münden.

In der Gaustraße stehen die evangelische und katholische Kirche eng nebeneinander, auch die ehemaligen evangelischen und katholischen Schulhäuser liegen hier in unmittelbarer Nachbarschaft. Früher war Mommenheim noch stärker von Weinbau und Landwirtschaft geprägt. Daran erinnern in der Gaustraße noch einige imposante Höfe. Teils wohnen hier noch alteingesesse Mommenheimer Familien, teils wurden die Anwesen in den letzten zwanzig Jahren von Neubürgern gekauft.