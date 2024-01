Die Bahnhofstraße in Insheim

Ein Film von Stefanie Fink



Die Gemeinde Insheim liegt zwischen Weinbergen in der Südpfalz bei Landau. Über die Infrastruktur des früheren Tabakdorfes gibt es nichts zu meckern: zwei Bäckereien, ein Lädchen, ein Metzger, Friseur, Geldinstitut - alles da. Die 2.000 Einwohner können sich sogar aussuchen, ob sie den gleichnamigen Autobahnzubringer nutzen oder lieber am Bahnhof in den Zug steigen.