Die Hauptstraße in Kaperich

Ein Film von Catherine von Westernhagen



Kaperich ist eine kleine Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel und gehört zur Verbandsgemeinde Kelberg. Ein gemütliches Wohndorf, in dem die rund 180 Einwohner ein schönes Miteinander leben. Das frisch sanierte Bürgerhaus, direkt an der hübschen Kapericher Kirche gelegen, ist für Zusammenkünfte aller Art der ideale Ort.

Die Nähe zum Nürburgring ist hier im Dorf überall spürbar: Viele Kapericher sind irgendwie in Sachen "Motor" unterwegs. Der Bürgermeister selbst schraubt und werkelt hobbymäßig in seiner eigenen kleinen Werkstatt an seinem Motorrad und an seinen Autos. Der Rentner Helmut Simon pflegt seinen Porsche Baujahr 1972 und ist im Motorradclub aktiv.

Der Nürburgring hat hier seine Spuren hinterlassen und ist auch bei der Jugend im Ort ein Thema. Wenn sie sich in ihrem eigenen Jugendraum im Bürgerhaus treffen, dann geht es, wie kann es anders sein, auch immer um das Neueste von der Rennstrecke. "Hierzuland" wirft einen Blick in die Hauptstraße.