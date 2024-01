Der Mühlenweg in Nieder Kostenz

Ein Film von Margit Kehry

Nieder Kostenz liegt fast in der Mitte von Rheinland-Pfalz. Nur viereinhalb Kilometer trennen das Dorf vom geografischen Mittelpunkt unseres Landes. Doch dafür geht es in dem Ort, der zur Verbandsgemeinde Kirchberg gehört, ruhig und beschaulich zu. Langweilig wird es den rund 180 Einwohnern trotzdem nicht. Immer finden sie was zum Tüfteln und Schaffen. Sie renovieren ihre Häuser und legen das schöne alte Fachwerk wieder frei. Sie richten sich auf eigene Faust ein Museum ein und initiieren Yogakurse. Und kümmern sich vor allen Dingen um ihre Nachbarn, so wie im Mühlenweg.

Die Straße ist so was wie der Mittelpunkt von Nieder Kostenz. Hier hat die Feuerwehr ihren Sitz. Treffpunkt für die Einwohner ist das Gemeindehaus. Der Mühlenweg ist ein bunter Mix aus Neubauhäusern und alten Bauernhöfen. Die Bewohner sind Alteingesessene und Neubürger, die großen Wert auf gute Nachbarschaft legen. Der Mühlenweg trägt ein freundliches Gesicht. Wie eine Straße, in der Kinder willkommen sind. Eine Straße, in der jeder jeden kennt. Eine Straße, in der geschafft wird. Und in der trotzdem gute Laune herrscht.