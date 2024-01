Ein Film von Jutta Kastenholz



Fast wie zu Raiffeisens Zeiten sieht die Lindenallee in Hamm an der Sieg im Moment aus – so ohne Asphalt und Autos, wären da nicht die Bagger und der Baulärm. Kein einfacher Job für die frisch gebackene Raiffeisenbotschafterin Freyja Schumacher, denn schon bald werden die Besucher in den Ort strömen, um den Sozialreformer an seinem 200. Geburtstag zu würdigen.