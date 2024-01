Die Dorfbrunnenstraße in Büchelberg

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck



Mitten im Bienwald gibt es nur ein einziges Dorf: Büchelberg. Seit der südpfälzische Ort zur Stadt Wörth eingemeindet wurde, heißt die einstige Hauptstraße Dorfbrunnenstraße.

Büchelberg ist das einzige Dorf mitten im Bienwald an der französischen Grenze im Süden von Rheinland-Pfalz. Entstanden ist der Ort als Siedlung französischer Arbeiter, die unter Louis XIV. Holz und Kalksteine zum Bau einer Festung herbeischafften. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde dem Dorf seine Lage dicht an der Grenze zum Verhängnis. Die alliierten Truppen zerstörten das evakuierte Büchelberg fast vollständig. Doch die nach dem Krieg zurückgekehrten Einwohner bauten ihr Dorf wieder auf.

1979 wurde Büchelberg zu einem Ortsbezirk der Stadt Wörth am Rhein. Die einstige Hauptstraße wurde in Dorfbrunnenstraße umbenannt. Eines der wenigen Fachwerkhäuser dieser Straße, die den Krieg überlebt haben, beherbergt heute ein Heimatmuseum: Der Laurentiushof wurde so zum Gedächtnis der Straße und des Dorfes.