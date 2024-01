Vor Ehrling in Meckenbach

Ein Film von Nadine Bühler



Das kleine Dorf Meckenbach hat nur 110 Einwohner. Die Gemeinde liegt bei Birkenfeld im Hunsrück – direkt an der Grenze zum Saarland. 1973 gewann Meckenbach die Goldmedaille beim Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden".

Die Straße "Vor Ehrling" ist Meckenbachs Neubaugebiet. Hier stehen auffällig viele Holzhäuser. Sie sind inspiriert von Almhütten und Schwedenhäusern. Im kleinsten Haus der Straße wohnen Annalena und Christian Meszkatis. Die beiden Geschwister leben alleine in Vor Ehrling, weil sie ihren Eltern nicht in die Stadt folgen wollten. Ihre Nachbarin Doris Kreitner hat ein riesiges Herz für Tiere. Schon viele Hunde hat sie gerettet und bei sich aufgenommen.

Oliver Fuchs und seine Lebensgefährtin Alexandra leiten in Birkenfeld ein Fitnessstudio. Ihr Haus in Vor Ehrling erinnert an eine Almhütte und auch innen herrscht bayerische Gemütlichkeit. John und Lia Lijffijt haben sich am Ende der Straße einen luftigen Neubau geschaffen. Die Niederländer können es kaum erwarten, hier einzuziehen und die hektische Gegend um Utrecht zu verlassen.