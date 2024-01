Die Hauptstraße in Queidersbach

Ein Film von Gabi Keller



Queidersbach liegt in der Westpfalz, im Landkreis Kaiserslautern. Das Dorf ist ein staatlich anerkannter Fremdenverkehrsort und hat mehr als 2800 Einwohner. Dazu kommen noch 600 Amerikaner.

Die Bewohner haben fast alles in ihrem Dorf, was sie zum Leben brauchen - vor allem in der Mitte der Hauptstraße, dem Dreh- und Angelpunkt von Queidersbach. Dort gibt es einen ungewöhnlich großen Dorfplatz. Ein richtiger Park ist das. Und um ihn herum befinden sich fast alle wichtigen Gebäude: Zum Beispiel das Seniorenzentrum. Dessen Bewohner treffen sich regelmäßig im Park mit einer früheren Sängerin des Pfalztheaters. Gemeinsam machen sie Musik. Nicht weit davon entfernt wurde das ehemalige Milchhäuschen zum Wochenmarkt umfunktioniert. Jeden Samstag kommen die Stammkunden her, um Obst und Gemüse zu kaufen oder Kaffee zu trinken.

Auch ein Heimatmuseum gibt es, dem Park direkt gegenüber. In verschiedenen Räumen warten ungewöhnlich viele, gut sortierte Zeugnisse ländlichen Lebens auf Besucher. Doch die werden immer weniger. Optimistisch blickt dagegen eine Bauernfamilie in die Zukunft. Die drei Kinder der Landwirte wollen deren Mutterkuhhaltung weiterführen. Nicht zuletzt wegen der zentralen Lage des alten Hofes. Er liegt nämlich in der Hauptstraße, direkt am Park, mitten im Herzen von Queidersbach.