Ein Film von Jutta Kastenholz



Siershahn liegt im Westerwald direkt neben der A3, mitten im Kannenbäckerland. Fast 3000 Einwohner leben hier. Der Bahnhof machte den Ort schon früh zu einem wichtigen Knotenpunkt in der Tonindustrie. Heute machen die Lage und die gute Infrastruktur das Dorf zu einem beliebten Wohnort.

Die Poststraße in Siershahn im Westerwald - an ihrem Ende liegt das Tonbergbaumuseum. Typisch für das Kannenbäckerland. Früher wurde der Ton hier unter Tage abgebaut, heute präsentiert ein Museum zum Anfassen die Geschichte des Tonabbaus anschaulich. Für Schulklassen wurde dort die Tonkiste entwickelt, sie soll Kindern die Tonindustrie näher bringen. Kinder sind auch das Anliegen von Johannes Heibel, der sie mit seiner Initiative vor Missbrauch durch Lehrer oder Bezugspersonen schützen will.

In der ehemaligen Post am Anfang der Straße hat sich der Tontechniker Jürgen Desch niedergelassen. Er kennt die Größen der Rockmusik von vielen Konzerten, doch heute restauriert er Oldtimer, unter anderem einen Cadillac, den Jimmy Carter in Deutschland benutzt hat. Um den richtigen Farbton geht es dem Zahnarzt Wolfgang Michels - beim Malen von Ikonen kann er sich entspannen. Die Poststraße lebt eben vom Zusammenspiel vieler Töne.