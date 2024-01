Der Kiefernweg in Hattgenstein

Ein Film von Elmar Babst



Hattgenstein liegt im Hunsrück nicht weit vom Erbeskopf entfernt. Als der Nationalpark Hunsrück-Hochwald 2015 eingerichtet wurde, schrammte die 260-Einwohner-Gemeinde ganz knapp an der Parkgrenze vorbei. Besonders die nördlich gelegene Straße, der Kiefernweg, machte sich große Hoffnungen, Bestandteil des Nationalparks zu werden. Daraus wurde nichts – also wollen die Hattgensteiner jetzt in Eigenregie Touristen anlocken.