Die Wildbadstraße in Bad Wildstein

Bad Wildstein ist ein Stadtteil von Traben-Trarbach an der Mosel. Er liegt in einem Seitental des Flusses, dem Kautenbachtal.

1883 wurde hier ein Badehaus errichtet, um das warme Mineralwasser zu nutzen, das hier aus dem Berg tritt. Schon bald folgten ein Kurhaus und das erste Hotel – nach Bad Wildstein, dem einzigen Heilbad an der gesamten Mosel, reisten in den folgenden Jahrzehnten Menschen aus ganz Deutschland, die sich von dem Thermalwasser Linderung ihrer Leiden versprachen. 1990 wurde das Badehaus geschlossen, aber das warme Quellwasser kann man in der Mosel-Therme immer noch genießen, wobei heute eher der Badespaß im Vordergrund steht.

Viele Gäste kommen auch zum Wandern nach Bad Wildstein, rund um den Ort gibt es einige Wanderwege zu erkunden. Dass die immer begehbar sind, dafür sorgen die Ameisen – so nennt sich ein örtlicher Verein, der ehrenamtlich für Ordnung in Bad Wildsteins Wald und Flur sorgt.

Die Wildbadstraße ist die einzige Straße im Ort, für Nebenstraßen ist in dem engen Tal kein Platz. Und so liegt an ihr alles aufgereiht, was in Bad Wildstein für Gäste interessant ist, die Hotels, die Therme und seit einiger Zeit auch der „Escape Room“. Hier können Neugierige Grenzerfahrungen machen: Etwa mal ausprobieren, wie es ist, eine Bank auszurauben! Möglich machen es zwei junge Unternehmer, die in einer ehemaligen Kaserne eine Art Abenteuerspielplatz für Erwachsene eingerichtet haben…