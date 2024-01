Der Höhenweg in Woldert

Ein Film von Elmar Babst



Im Westerwald, gar nicht so weit von der Autobahn 3 entfernt, liegt Woldert. Viele der 560 Dorfbewohner pendeln daher jeden Morgen Richtung Koblenz oder Köln zur Arbeit.

Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Höhenweg von Woldert auch für Menschen zur neuen Heimat wurde, die zwar in der Stadt arbeiten, die Vorteile des Dorflebens mit viel Natur drum herum aber zu schätzen wissen.

Die alte Ortsstruktur ist sowieso in Auflösung begriffen. Nicht immer ganz freiwillig: schon vor Jahrzehnten hat die einzige Kneipe in Woldert geschlossen, weil sich der Betrieb nicht mehr lohnte. Und dann ist auch noch die weithin bekannte Museumsscheune, eine Art „Westerwaldmuseum“, den Flammen zum Opfer gefallen. Jahrzehntelang hatte der Besitzer in mühevoller Kleinarbeit landwirtschaftliche Geräte aus den vergangenen Jahrhunderten zusammen getragen. Ein Lebenswerk wurde über Nacht zerstört.

Kein Wunder also, dass der Höhenweg von Woldert in den vergangenen Jahren sein Aussehen radikal verändert hat.