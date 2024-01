Die Stromberger- und Binger Straße in Daxweiler

Ein Film von Sabine Schäfer



Heute führt uns unser Hierzuland in den schönen Soonwald nach Daxweiler. Mehr als 830 Einwohner sind in Daxweiler zu Hause.

Daxweiler liegt zwischen Stromberg und Rheinböllen und gehört zum Landkreis Bad Kreuznach. Einkaufsmöglichkeiten gibt es nur noch wenige im Ort. Die meisten Menschen, die hier arbeiten, pendeln zu ihrer Arbeit in die umliegenden Städte. Daxweiler liegt verkehrsmäßig günstig – die Autobahn A61 ist in wenigen Minuten erreichbar.

Mehr als 85 Prozent der Fläche Daxweilers sind Wald – deshalb kommen Naturfreunde hier voll auf ihre Kosten. Im Gasthaus Fennel finden regelmäßig Schlachtfeste statt und ziehen damit viele Gäste auch von außerhalb an. Aber auch die Einheimischen kommen hier gerne her. Der Gemeinschaftssinn wird in Daxweiler gelebt. Wir haben uns in der Stromberger- bzw. Binger Straße umgeschaut.