Auf'm Kirchstück in Nisterau

Ein Film von Lutz Näkel



Nisterau liegt im Norden unseres Landes, im sogenannten Hohen Westerwald. 880 Einwohner leben in der Gemeinde, und demnächst werden es wohl noch ein paar mehr werden, denn Nisterau erschließt ein weiteres Neubaugebiet.

Die Straße "Auf'm Kirchstück" könnte man als Ex-Neubaugebiet bezeichnen, seit den 1990er-Jahren wurde hier gebaut. Markus Schell, der heutige Bürgermeister, war einer der Pioniere. Er ist gebürtiger Nisterauer – und gehört als solcher in der Straße zu einer Minderheit. Die meisten, die "Auf'm Kirchstück" bauten, sind Zugezogene – viele kamen von sehr weit her, aus Russland. Die Russlanddeutschen bilden aber in der Straße keine abgeschlossene Gruppe, ganz im Gegenteil, sie sind bestens integriert.

Jeden Freitagabend feiert man Mülltonnenfest. Dann werden die tagsüber geleerten Mülltonnen wieder reingeholt, und die Bewohner der Straße treffen sich vor einem der Häuser. Es wird geklönt, getrunken und im Sommer auch gegrillt. Und wenn es mal Unstimmigkeiten gibt- beim Mülltonnenfest werden sie ausdiskutiert. "Einen Schiedsmann brauchen wir hier nicht, wir haben noch immer alles geregelt bekommen", sagt der Bürgermeister stolz. Und auch Nachbarschaftshilfe ist "Auf'm Kirchstück" noch eine ganz selbstverständliche Sache.