Die Hauptstraße in Winterscheid

Ein Film von Elmar Babst



Von Winterscheid nach Belgien sind es nur ein paar Meter – alleine diese Tatsache unterstreicht, dass die Leute hier am Rande der Eifel abgeschieden leben.

Das bewog vor ein paar Jahren ein Filmteam, die Krimigeschichte "Tannöd" in dem kleinen Eifeldorf zu drehen: in akribischer Kleinarbeit hat die Film-Crew die Hauptstraße in eine Dorfstraße aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts verwandelt. Noch heute sprechen die Winterscheider gerne über dieses außergewöhnliche Ereignis, bei dem viele der 160 Einwohner als Statisten in einem abendfüllenden Spielfilm mitwirken durften.

Die Hauptstraße beheimatet auch einige Leute, die das Heft gerne in die Hand nehmen. Als die kleine Dorfkirche marode war und das Bistum nicht genug Geld für die Renovierung zur Verfügung stellte, hat eine Frau alle in Winterscheid Geborenen per handgeschriebenem Brief um eine Spende gebeten: Die Resonanz war groß, die Kirche konnte dank der Gelder aus aller Welt dann doch renoviert werden. Ein großer Erfolg für die engagierten Bürger.

Auch ein Instrumentenbauer wohnt seit vierzig Jahren in der Abgeschiedenheit der Eifel. Vielleicht war es diese Ruhe, die ihn dazu animierte, nicht nur bekannte Instrumente wie Geige und Cello in Perfektion zu bauen, sondern auch ein neues, bisher unbekanntes Instrument zu kreieren.