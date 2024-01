Die Hauptstraße in Hanroth

Ein Film von Lutz Näkel



Hanroth ist eine kleine Gemeinde im Landkreis Neuwied am Rande des Naturparks Rhein-Westerwald. Der Ort ist seit langem bekannt für seine Bienenzucht. Früher war hier jeder Landwirt auch gleichzeitig Imker. Die Landwirtschaft schwand, die Imkerei ist geblieben, so ist es auch in der Hauptstraße von Hanroth.

Die Hauptstraße zieht sich einmal längs durch den Ort und ist eine eher ruhige Straße, Durchgangsverkehr gibt es hier keinen. Hier lebt auch der Imker mit den meisten Bienenvölkern des Dorfs, siebzig Bienenstöcke nennt Michael Oettgen sein Eigen. Schon sein Großvater war Imker, und Michael Oettgen war von Kindesbeinen an fasziniert von den Bienen. "Man muss damit infiziert sein, es erfordert viel Geduld und Wissen, so einen großen Bestand aufzubauen und am Leben zu erhalten", sagt er.

Auch Diethelm Stein, der Bürgermeister von Hanroth, war einmal Imker und wäre es gerne heute noch. Aber er musste sein Hobby aufgeben, der Stich einer Biene hätte ihn um ein Haar das Leben gekostet. "Dabei bin ich vorher schon oft gestochen worden, es ist nie was passiert. Und dann das - drei Tage war ich auf der Intensivstation."

Das älteste Haus in der Hauptstraße gehört Mike Zwanziger. Er züchtet keine Bienen, lebt aber auch von Jugend an für seine Leidenschaft: Star Wars. Mittlerweile baut er die Helden der "Krieg der Sterne"–Saga lebensgroß und täuschend echt nach, in einem ehemaligen Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße haben "Darth Vader", "Han Solo", "Luke Skywalker" und viele andere eine neue Heimat gefunden.