Die Hauptstraße in Münchweiler

Ein Film von Gabi Keller



Münchweiler am Klingbach liegt in der Südpfalz zwischen Annweiler und Bad Bergzabern. Das kleine Wasgaudorf hat nur 212 Einwohner. Geschäfte gibt es keine. Dafür aber viel Gemeinschaft, viel Platz und viel Ruhe - vor allem in der Hauptstraße von Münchweiler.