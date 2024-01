Die Hauptstraße in Ölsen

Ein Film von Gudrun Fünter



Ölsen liegt im Westerwald in der Nähe von Altenkirchen und ist auf seine Weise ein besonderes Dorf. Denn es hat einen Hauch von Bullerbü: Weil es ganz im Grünen liegt und weil in 35 Häusern nur 91 Menschen leben, die auch noch eine enge Dorfgemeinschaft pflegen.

Bis vor ein paar Jahren hießen alle Straßen im Ort einfach nur "Dorfstraße". Mittlerweile haben sie zwar richtige Namen und doch selbst die Hauptstraße hat ihren dörflichen Charme behalten. Kühe trotten über die Straße, auf den Weiden am Straßenrand leben Schafe, Ziegen und Hühner. "Man macht die Haustüre auf und steht im Grünen, im Wald. Es ist wie Urlaub, hier zu wohnen", sagt eine Anwohnerin.

Wobei auch das Wohnen an der Hauptstraße ein besonderes ist: Denn viele hier leben mit mehreren Generationen unter einem Dach. Das Miteinander zwischen Älteren und Jüngeren ist intensiv, man kümmert sich umeinander. Und das ist wohl auch ein Grund, warum so viele so gerne an Ölsens Hauptstraße leben.