Die Hauptstraße in Niederirsen

Ein Film von Gudrun Fünter



"Freilaufende Dorfbewohner": Das Schild mit der ungewöhnlichen Aufschrift fällt auf an der Hauptstraße von Ückertseifen, einem Ortsteil von Niederirsen im Westerwald. Niederirsen selbst besteht aus nur einer Handvoll Häusern im Tal des Irserbachs. Ückertseifen mit 78 Bewohnern hat immerhin drei Straßen, die wichtigste ist die Hauptstraße.

Immer im August laden die "freilaufenden Dorfbewohner" zum Oldtimertreffen in der Hauptstraße ein. Sieben Oldtimerfreunde organisieren das Treffen, drei von ihnen wohnen in der Hauptstraße, und einer besitzt sogar ein privates Oldtimermuseum. Die Sammlung umfasst 90 Jahre Motorradgeschichte von bekannten NSU und BMW Typen bis hin zu vierrädrigen Straßenschönheiten, darunter ein Peugeot 5 CV von 1927 oder ein Austin Seven Ruby von 1937. Andere Anwohner sind mit noch weniger Pferdestärken glücklich, ein PS pro Reiter reicht.

Ückertseifens Hauptstraße bietet Platz für Pferdeträume und auch für Wohnträume: Ehemalige Großstädter sind in der Rente aufs Dorf gezogen, haben gebaut, genießen das ruhige Leben fernab der Städte. Laut wird es an der Hauptstraße nur, wenn die Oldtimer kommen. Die Gäste reisen spontan ohne Voranmeldung an. Weil man nicht weiß, wer kommt, weil es immer Überraschungen gibt, bleibt das Treffen über alle Jahre interessant.