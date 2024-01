Die Albert-Weinand-Straße in Mutterschied

per Mail teilen

Ein Film von Nadine Bühler



Mutterschied liegt mitten im Hunsrück und gehört zur Verbandsgemeinde Simmern. Die rund 500 Mutterschieder leben unweit des Soonwalds, am Rande der "Simmerner Mulde".

In der Albert-Weinand-Straße geht es ziemlich ruhig zu. Sie ist ein friedliches Wohngebiet am Rande des Dorfs. Entlang der Straße begegnet man Mutterschiedern, die schon ihr ganzes Leben hier verbracht haben und man trifft solche, die wieder zurückgekehrt sind. Jeder von ihnen hat etwas zu erzählen.

Ein Tischlermeister und sein Sohn gehen einem gemeinsamen Hobby nach: sie bauen Weihnachtskrippen - mit viel Liebe zum Detail. Zwei Herren, deren Freundschaft schon über 60 Jahre andauert, erinnern sich noch gut, wie es damals in Mutterschied war. Und ein Künstler ist nach Stationen in Trier und München wieder zurück in sein Elternhaus gekommen.