Die Kirchstraße in Vorderweidenthal

Ein Film von Gabi Keller



Vorderweidenthal liegt im Kreis Südliche Weinstraße und gehört zur Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Das Dorf ist umrahmt vom Pfälzerwald, etwas abseits der Weinberge in einer Landschaft mit vielen Burgen und Felsen gelegen.

Rund 600 Menschen leben hier, unter anderem in der Kirchstraße. Sie ist zwar nicht die längste, dafür aber eine sehr lebendige Straße. Und eine, in der viele Kindheitswünsche in Erfüllung gegangen sind: Zum Beispiel bei einer Frau, die einen Reitstall in der Kirchstraße unterhält. Schon als Kind wollte sie Turnierreiterin werden. Und ihre Eltern setzten alles, aber auch wirklich alles daran, um ihr diesen Wunsch zu erfüllen.

Auch die Eltern des in der Kirchstraße lebenden Künstlers wussten schon sehr früh, dass er die Begabung zum Bildhauer hat. Mittlerweile ist er überregional bekannt, zum Beispiel durch sein Mahnmal für die Opfer des Amoklaufs von Winnenden. Seinen Kindheitstraum nicht verwirklichen konnte dagegen der Schmied. Er wollte einen "modernen" Beruf ergreifen, durfte aber nicht. Doch mittlerweile gefällt ihm die traditionelle Arbeit am Schmiedefeuer so gut, dass er sie auch im höheren Alter nicht lassen kann. Glück im Unglück hat eine Großfamilie in der Kirchstraße. Der Traum vom Eigenheim platzte jäh, als im Dezember 2016 ihr Haus abbrannte. Doch mittlerweile wurde es neu erbaut und alle sind vor kurzem wieder eingezogen.