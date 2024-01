Die Hauptstraße in Offhausen

Ein Film von Christian Gallon



Im nördlichen Rheinland-Pfalz liegt Offhausen. Im Ortsteil von Kirchen leben rund 300 Menschen. Die Hauptstraße führt mitten durch den Ort - und steigt stetig an.

Wie in vielen anderen Dörfern backte man auch in Offhausen bis in die 50er Jahre Brote im Backes - genauer gesagt in zwei Backes: einen für den unteren und einen für den oberen Teil des Dorfs. Diese Tradition haben die Offhausener wieder entdeckt und sind dabei zusammengerückt: Seit dem Jahre 2003 wird wieder regelmäßig Brot gebacken – jetzt in einem Backes in der Ortsmitte. Beim Bau geholfen haben viele engagierte Offhausener – und einige von ihnen gehören heute zum "Brot-und-Kuchen-Back-Team", das einmal monatlich aktiv wird. Davon profitieren auch die jüngeren Offhausener. So stand bei einigen der Grundschüler bereits "Plätzchen backen im Backes" auf dem Stundenplan.

Dass es auch weiterhin Unterricht an der Grundschule gibt, verdanken die Offhausener wiederum engagierten Eltern. Deren Einspruch gegen die vom Ministerium beschlossene Schließung hatte diesen Sommer vor Gericht Erfolg: Während der Sommerferien kam das Okay, und so konnte die Mini-Schule ihre 26 Schüler auch zum neuen Schuljahr begrüßen. Wichtig für die Zukunft: steigende Schülerzahlen. Das könnte gelingen, denn gleich nebenan ist der Kindergarten. Den besuchen zur Zeit 60 Kinder und nicht wenige wünschen sich ihren Schulanfang in der Grundschule Offhausen zu erleben.

Traditionen hochhalten, sich weiter engagieren – das alles passt gut zusammen in Offhausen. Und wenn dann noch in diesem Jahr die Grundschule ihr 60-jähriges Bestehen und die Kita ihr 25-jähriges Jubiläum feiern, dann gibt es wirklich viele Gründe für die Offhausener mit sich und ihrem Dorf einfach nur zufrieden zu sein.