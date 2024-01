Die Kapellenstraße in Wirzenborn

per Mail teilen

Ein Film von Gudrun Fünter



Ein sehr kleiner Stadtteil von Montabaur ist Wirzenborn, idyllisch gelegen im Gelbachtal. 66 Menschen leben hier.

Über den Gelbach führt eine Bruchsteinbrücke im schönen Bogen, sie ist das erste Baudenkmal der Kapellenstraße. Einige folgen, denn die Straße führt in eine Denkmalzone mit Fachwerkschönheiten bis hoch zum Kapellenberg und der Wirzenborner Wallfahrtskirche, gebaut ab 1498. Größere Bedeutung erhielt die Kapelle durch das Gnadenbild, Madonna mit Kind, aus dem Jahr 1380. Bis heute gibt es ein reges Wallfahrt-Leben in Wirzenborn. Außerdem ist die Kapelle beliebt zum Heiraten. Dann gibt sich die Küsterin, die selbst in der Kapellenstraße wohnt, alle Mühe, das Gotteshaus schön zu schmücken.

Nahe der Kapelle liegt die "Wirzenborner Liss". Das Haus ist seit 1894 im Besitz von Familie Müller. Christel und Helmut Müller haben es zu einem in der Oldtimer- und Motorradszene beliebten Treffpunkt gemacht. Helmut Müller betreibt hier auch ein Motorradmuseum. Seine Sammlung umfasst bekannte Oldtimer-Marken aus 100 Jahren Motorradgeschichte.