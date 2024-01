Die Ortsstraße in Ergeshausen

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck



Im Naturpark Nassau, nicht weit von Katzenelnbogen, liegt Ergeshausen – ein kleines Dorf mit nicht einmal 150 Einwohnern.

In Ergeshausen geht es im allgemeinen recht ruhig zu, sogar in der Ortsstraße, die eigentlich die Hauptdurchgangsstraße des Ortes ist. Nur eine Sache bewegt derzeit die Gemüter: Die drei Windräder, die nah an der Dorfgrenze errichtet werden sollen. Die einen sind dafür, die anderen dagegen, und beide Parteien zeigen ihren Standpunkt mit großen Transparenten.

Das Thema ist mit Sicherheit nicht einfach, und auch in der Ortsstraße hat nicht jeder einen klaren Standpunkt dazu. Der Gemeinderat hat gegen den geplanten Standort der Windräder wegen der zu großen Nähe zum Dorf Widerspruch eingelegt. Der Dorffrieden ist durch die Diskussion aber nicht wirklich gefährdet. Die Menschen sind sich einig in ihrer Liebe zum Dorf und der Natur, die es umgibt.