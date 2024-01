Die Schloßstraße in Thalveldenz

Ein Film von Bernd Schwab



Thalveldenz ist ein Ortsteil von Veldenz. Das Dorf liegt in einem idyllischen Seitental der Mittelmosel, nicht weit von Bernkastel-Kues entfernt. 120 Menschen leben in der Gemeinde am Fuße des Hunsrücks. Oberhalb des Ortes erhebt sich Schloss Veldenz, ein Gemäuer aus dem 12. Jahrhundert. Ihm hat die einzige Straße des Dorfes ihren Namen zu verdanken – die Schloßstraße. Zwei markante Gebäude prägen das Gesicht dieser Straße.