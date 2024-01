Die Hauptstraße in Kriegsheim

Ein Film von Nadine Bühler



Kriegsheim liegt im südlichen Rheinhessen. Bis 1969 war das Dorf eigenständig, dann wurde es Teil der Verbandsgemeinde Monsheim. Lange ist es her, aber die rund 530 Kriegsheimer sind immer noch nicht einverstanden damit.

Überall im Dorf prangt deshalb nicht das Monsheimer Wappen, sondern das der Kriegsheimer. Direkt ins Auge fällt hier die schwarze Krähe. Sie spielt auf den früheren Ortsnamen Kreikes- oder Crigisheim an. Trotzdem, die Kriegsheimer müssen sich die Hauptstraße mit den Monsheimern teilen: Sie beginnt in Monsheim und zieht sich weiter durch Kriegsheim. So kommt es auch, dass alle Hausnummern in der Kriegsheimer Hauptstraße dreistellig sind.



Was macht sie aus, die Kriegsheimer Hauptstraße? Ab und zu ertönen hier Jagdhörner, man kann indisches Design entdecken und einen der letzten Mennoniten des Dorfs kennen lernen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg kamen viele Mennoniten und Quäker ins Dorf. Immer noch gibt es in der Nähe eine Mennonitengemeinde – aber nicht mehr in Kriegsheim, sondern nur noch in der Hauptstraße 91 in Monsheim.