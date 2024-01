Die Hauptstraße in Dambach

per Mail teilen

Ein Film von Elmar Babst



Dambach liegt ganz im Westen von Rheinland-Pfalz, drei Kilometer von Birkenfeld entfernt. 170 Menschen leben hier im Hunsrück an der Grenze zum Saarland.

Die meisten Dambacher leben in der Hauptstraße, viele von ihnen wohnen schon immer dort, einige erst seit kurzem. Das alte Bauernhaus mitten im Dorf und mitten an der Hauptstraße hat in den letzten Jahren häufig den Besitzer gewechselt. Der ein oder andere hatte vielleicht unterschätzt, wie viel Arbeit die Renovierung eines Fachwerkhauses machen kann. Das Haus gleich nebenan ist jünger, aber die Besitzerin pflegt ein uraltes Handwerk, das es heute kaum noch gibt. Sie verarbeitet Schafswolle weiter zu Filzpantoffeln, zu Babyschuhen oder auch zu Blumenschmuck aus Filz.

Ein Gemeindehaus hat Dambach nicht, eine Gaststätte auch nicht, man trifft sich dennoch regelmäßig und zwar im Feuerwehrhaus. Hier tagt der Gemeinderat, hier spielt der Skatclub, hier trifft sich der Stammtisch, die Frauengemeinschaft und im ehemaligen Bauwagen gleich nebenan die Dorfjugend. Demnächst wird noch mehr Platz frei: der Spritzenwagen kommt weg, weil die Feuerwehr ihren Dienst einstellt – mit nur noch vier Freiwilligen lässt sich kein Feuer löschen.