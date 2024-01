Die Oggersheimer Straße in Studernheim

Ein Film von Bernd Schwab



Studernheim liegt in der Vorderpfalz. Das Dorf ist seit 1919 ein Ortsteil von Frankenthal. 1850 Menschen leben in der Gemeinde. Allein in den letzten sieben Jahren ist der Ort durch ein großes Neubaugebiet um mehr als 300 Menschen gewachsen.