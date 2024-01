Die Beethovenstraße in Köwerich

Ein Film von Gabi Keller



Köwerich ist ein Winzerdorf an der romantischen Weinstraße zwischen Trier und Bernkastel-Kues in der Moselregion. Der Ort hat 388 Einwohner, viele davon sind Winzer. Sie bauen ihren Riesling vor allem in den Weinbergen an den Steilhängen oberhalb der Mosel an. Im Herbst leuchten sie in atemberaubenden Rottönen – gut zu sehen von der Beethovenstraße in Köwerich.