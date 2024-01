Die Poststraße in Hümmel

Ein Film von Jens Doumen



Hümmel ist mehr als ein Ort. 470 Menschen wohnen in drei Ortsteilen und fünf Siedlungen, umgeben von 750 Hektar Wald. Das alles direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen.

Mehr Abgeschiedenheit als in Hümmel geht kaum in Rheinland-Pfalz. Vielleicht ist es genau diese Kombination, die den Ort zum Traumziel für so viele Aufsteiger, Aussteiger und Umsteiger macht. Neben Prominenten wie Andreas Kieling und Peter Wohlleben prägen vor allem unbekannte Menschen die Poststraße. Sie haben sich in dem kleinen Dorf ihre ganz großen Lebensträume erfüllt.

Gabriele Dregger hat ihren Betrieb in Köln verkauft und einen alten Hof zur Wanderreitstation umgebaut. Die Gemeindearbeiter haben die große weite Welt gegen den Job in ihrem Heimatort getauscht und der Nachfolger von Peter Wohlleben hat den Weg aus dem Schwabenland in die Eifel gefunden.