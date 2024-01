Im Dhrontal in Gräfendhron

per Mail teilen

Ein Film von Lutz Näkel



Eine alte Steinbrücke führt über die Dhron, ein kleines Flüsschen im nördlichen Hunsrück – so sieht es im Ortskern von Gräfendhron aus, wo die Straße "Im Dhrohntal" beginnt. Etwas mehr als hundert Einwohner hat der abgelegene Ort.

Die Menschen, die in Gräfendhron leben, schätzen die ruhige Lage. Viele Fremde finden den Weg hierher, die Hunsrückgemeinde ist staatlich anerkannter Fremdenverkehrsort. "In puncto reiner Luft gehören wir zu Deutschlands Spitzenreiter", sagt der Bürgermeister stolz. Er wohnt selbst "Im Dhrontal" und hat früher auch Fremdenzimmer vermietet, so wie es seine Nachbarn heute noch machen. Auch viele Pilger finden den Weg ins Dorf, denn durch Gräfendhron führt der Jakobsweg. Auf ihrem Weg ins spanische Santiago de Compostela machen viele hier Station.

Ehrensache, dass der Bürgermeister manche auch im Gemeindehaus übernachten lässt, und die Dorfbewohner sorgen dann für ein zünftiges Frühstück. Die meisten bedanken sich mit einer Nachricht, wenn sie dann nach Monaten am Ziel ihrer Pilgerreise angekommen sind. Eine Heimstatt anderer Art bietet der Jugendhof Gräfendhron, eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich um Jugendliche aus problematischen Verhältnissen kümmert. Die bekommen hier die Chance sich in einem überschaubaren sozialen Umfeld neu zu ordnen. Wer möchte, kann beispielsweise in einem angeschlossenen landwirtschaftlichen Betrieb arbeiten und dort eine Ausbildung machen.