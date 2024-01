Die Hauptstraße in Gehlert

Ein Film von Gudrun Fünter



Gehlert ist ein Nachbardorf von Hachenburg im Westerwald. Die Nähe zur Stadt macht das 630 Einwohner Dorf zum beliebten Wohnort. Jede Woche kommen Bauanfragen, doch das auch aus anderem Grund: Gehlert ist attraktiv, geradezu ein Vorzeigedorf. Landflucht, Leerstand, wie es ihn in vielen Dörfern mittlerweile gibt, hat Gehlert kaum.

1998, als wir mit der SWR-Dauerserie "Hierzuland" begonnen haben, waren wir schon einmal zu Gast im Dorf. Jetzt, 20 Jahre später, fragen wir erneut an Gehlerts Hauptstraße nach den Zutaten für ein lebendiges Dorfleben. Damals waren die Gehlerter dabei, ihre Dorfchronik zu schreiben. Die Menschen beschäftigten sich mit der eigenen Geschichte, entdeckten die Vielfalt und wurden immer stolzer auf die eigene Heimat, erst recht nachdem man 2005 zum 750-jährigen Dorfbestehen ein Riesenfest mit historischem Markt auf die Beine gestellt hatte. Ein Jahr später gründete sich ein neuer Verein "Arbeitskreis Dörfliches Leben Gehlert". Wieder ein neuer Schub für das Miteinander.

Das Gemeindehaus an der Hauptstraße, mit eigener Sporthalle, ist ein echter Treffpunkt, denn der Sportverein Gehlert hat sich in den letzten zwanzig Jahren immer mehr dem Familien und Breitensport geöffnet. Dazu gehört auch ein ausgeprägtes Jugendprogramm. 2002 wurde als offene Einrichtung des Sportvereins ein Jugendtreff an der Hauptstraße eröffnet. "Tolles Ortsbild", "beispielhaftes bürgerschaftliches Engagement", "überraschend viele Arbeitsplätze", das waren 2015 Aussagen der Jury, die im Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Gehlert unter die Lupe nahm. Das Dorf wurde schließlich mit Gold prämiert. Wir zeigen, was sich verändert hat in den letzten zwanzig Jahren an Gehlerts Hauptstraße.