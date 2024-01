Die Schulstraße in Oberraden

Ein Film von Christian Gallon



Die Westerwaldgemeinde Oberraden liegt im Landkreis Neuwied im nördlichen Rheinland-Pfalz. In der ländlich geprägten Gemeinde leben rund 630 Menschen.

In der Schulstraße dreht sich noch heute vieles um die ehemalige Schule. So hat zum Beispiel Familie Puderbach zahlreiche Verbindungen zur einstigen Schule. Seit einiger Zeit wohnt dort der Sohn, wo einst sein Großvater und sein Vater die Schulbank drückten. Erinnerungen an die Vergangenheit sind auch mit dem Harmonium des Musiklehrers aus den 60er Jahren verbunden. Das fand über einige Umwege wieder zurück in die frühere Schule und steht jetzt im Wohnzimmer des Juniors.

Gleich gegenüber liegt der Schulgarten, der vor rund 100 Jahren vom damaligen Lehrer angelegt wurde.

Wieder belebt hat ihn vor ein paar Jahren Tanja Hofmann, die als Erzieherin im Kindergarten arbeitet. Mit "ihren" Kindergartenkindern hat sie eine "Schulgarten-Patenschaft" übernommen. Auch in Oberraden zur Schule gegangen ist die Besitzerin der Gaststätte Waldblick. Unterstützt von ihrem Mann ist die 71-jährige Köchin heute der gute Geist des einzigen Wirtshauses im Ort. Mit Catering, Geburtstagsfeiern und regelmäßigen Events ist die Gasstätte heute wichtige Begegnungsstätte und Kommunikationstreffpunkt in der Schulstraße in Oberraden.