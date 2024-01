In der Langmark in Kerben

Ein Film von Thomas Keck



Die Eifelgemeinde Kerben liegt dicht an der A 48, nah bei Koblenz. Es ist ein recht überschaubarer Ort mit seinen rund 480 Einwohnern. Und auch ein recht ruhiger. Besonders ruhig ist es in der Langmark, einer jungen Straße am Ortsrand.