Best of Hierzuland 2018

Auch 2018 ging es mit "Hierzuland" wieder auf den Asphalt – 250 Straßen in 250 Orten in ganz Rheinland-Pfalz. Es waren lange, kurze und kurvige Straßen dabei – und überall haben unsere Autoren ungewöhnliche Geschichten gefunden, immer wieder kleine und große Welten entdeckt.

Eine Auswahl fällt da schwer, dennoch gibt es sie: Unser Best of beginnt in der Schloßstraße von Thalveldenz mit einer Reise ins 11. Jahrhundert. Da entstand Schloss Veldenz, das der Straße den Namen gab und heute einem Trierer Anwalt und seiner Frau gehört - beide sowohl geschichtsbegeistert als auch mutig. Hier können Sie die komplette "Hierzuland"-Folge aus Thalveldenz anschauen.

Von Thalveldenz geht es an die Mosel nach Leudersdorf. In der dortigen Lindenstraße wird ideenreich gebastelt und gewerkelt - ob am ganzen Dorf oder am eigenen Heim oder an ganz kleinen Welten. Die ganze Folge sehen Sie hier.

In der Speckstraße im pfälzischen Schaidt wohnen Hubert Gadedjisso aus Togo und seine Frau Pia. Und ein Satz drückt perfekt aus, dass "Hubbert", wie ihn alle nennen, in seiner neuen Heimat angekommen und angenommen ist: "Wer Hubert nicht kennt, der ist kein Schaidter." Das ganze "Hierzuland" aus Schaidt finden Sie hier.

Von der Pfalz geht die Reise weiter in den Westerwald nach Ölsen. In der Hauptstraße lebt ein Mann, der als ehemaliger Jagdaufseher immer noch jeden Tag mit der Picknicktasche loszieht - und das mit 92. Hier können Sie sich nochmal die komplette Sendung aus Ölsen anschauen.