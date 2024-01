Die Koblenz-Olper-Straße in Wehbach

Ein Film von Katrin Wolf



Wehbach ist ein Ortsteil der Stadt Kirchen an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Die Gemeinde, deren Ursprünge bis in die Zeit um 1400 reicht, war früher eigenständig und von der Schwerindustrie geprägt. Bis 1967 gab es eine Roheisenhütte, die viele Arbeitsplätze bot. Topographisch ist Wehbach in das Asdorftal eingebettet und liegt verkehrsgünstig an der Landesstraße 280, die von Kirchen nach Freudenberg zur Autobahn A 45 führt.