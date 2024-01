Die Kaiserstraße in Hauptstuhl

Ein Film von Bernd Schwab



Hauptstuhl liegt in der Pfalz, etwa 25 Kilometer westlich von Kaiserslautern. Rund 1250 Menschen sind in der Gemeinde zu Hause. Nicht zuletzt aufgrund des S-Bahn- Anschlusses und der Nähe zur A 6, hat sich das Dorf zu einem beliebten Wohnort entwickelt.

Die belebteste Straße des Ortes ist die Kaiserstraße. Sie hat ihren Namen keinem geringeren als Napoleon Bonaparte zu verdanken. Der französische Kaiser und Feldherr ließ die Straße vor rund 200 Jahren zwischen Paris und Mainz anlegen. Seine Route führte mitten durch Hauptstuhl. Geplant und gestaltet wird immer noch in der Kaiserstraße, allerdings auf höchst friedliche Art und Weise. Da gibt es zum Beispiel das jährliche Musikcafé, bei dem das Jugendorchester sein Können dem Dorf präsentiert. Federführend sind drei junge Frauen, die vor einigen Jahren die Betreuung für den musikalischen Nachwuchs übernommen haben.

Wo heute im Zentrum von Hauptstuhl noch ein maroder Bauernhof steht, soll in nächster Zeit ein Mehrgenerationenhaus entstehen. Allerdings sind hier die Planungen noch ganz am Anfang. Auch in der Bäckereifiliale wird vorausgeplant, in der Regel für den Folgetag. Von Montag bis Samstag gibt es dort frische Backwaren und Kleinigkeiten, die man beim letzten Einkauf im nächstgelegenen größeren Supermarkt vergessen haben könnte. Auch wenn Bettina Niederelz natürlich damit "ihre Brötchen verdient" - ein klein wenig Idealismus ist ebenfalls dabei. Denn ohne die kleine Bäckerei wäre Hauptstuhl um einiges ärmer.