Die Hauptstraße in Kronweiler

Ein Film von Christian Gallon



330 Einwohner leben in der Hunsrückgemeinde Kronweiler, die im Landkreis Birkenfeld liegt. Der Schwollbach mündet hier in die Nahe.

Mitten durch Kronweiler führt die Hauptstraße. Auf den ersten Blick eher blass und grau, ist sie doch auch ein Ort von Lieblingsplätzen: So fühlt sich der 14-jährige Joshua an der Nahe besonders wohl. Er und die beiden anderen Jugendvertreter im Ort sorgten dafür, dass an der Nahe sowohl ein Bolzplatz als auch eine Badestelle entstanden. Dass auch ein Geschäft ein Lieblingsort sein kann, beweist die ehemalige Besitzerin des Einkaufslädchens. Die heute 74-Jährige verbrachte hier einen Großteil ihres Lebens, lange Jahre mit ihrem Mann. Sie ist fast jeden Tag hier zum Einkaufen, mit vielen Erinnerungen im Gepäck.

Zugereist aus dem Saarland ist die Familie, die in den 80er Jahren ein besonderes Gebäude im Ort kaufte: den alten Bahnhof. Wo einst Wartesaal und Ticketschalter waren, lebt heute die vierköpfige Familie. Gleichwohl wurden sie nicht abgehängt vom öffentlichen Nahverkehr. Die Regionalzüge halten nach wie vor am Bahnhof in Kronweiler – nur ein paar Meter vom Wohnzimmer entfernt. Für eine junge Mutter mit Kind befindet sich ihr Lieblingsplatz auf dem Rücken eines Pferdes. Die 33-Jährige reitet sogar noch auf dem Pferd, auf dem sie als Dreijährige reiten lernte – und gibt heute Kindern und Jugendlichen Reitunterricht. So gibt es zahlreiche Lieblingsplätze – in der Hauptstraße in Kronweiler.