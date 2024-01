Das Oberdorf in Bruschied

per Mail teilen

Ein Film von Sabine Schäfer



Umgeben von traumhafter Landschaft liegt der Hunsrückort Bruschied. 326 Einwohner zählt das Dorf, das am Rande des Lützelsoons liegt.

Bruschied hat sich in den Jahren in einen Wohnort verwandelt. Gewerbebetriebe sind rar. Doch auch ohne Bäcker und Metzger ist der Ort zum Leben sehr beliebt. Die Gemeinde hat eine Initiative, die "Zukunftswerkstatt", gegründet um dem demokrafischen Wandel zu trotzen. Und mit Erfolg. Leerstand gibt es kaum in Bruschied, dafür modernste Technik.

Mit 29 Routern im ganzen Ort sorgt man für kostenloses schnelles W-Lan in ganz Bruschied. Eine Initiative, um den Ort auch bei Neubürgern attraktiv zu machen. Und wer nicht zur Arbeit pendelt, kann ganz entspannt von zu Hause arbeiten. Auch Touristen kommen in Bruschied regelmäßig vorbei. Denn der Lützelsoon-Radweg verläuft durch den Ort und bald soll hier auch eine E-Bike-Station aufgebaut werden.