Die Hauptstraße in Leistadt

Ein Film von Gabi Keller



Leistadt ist ein Ortsteil der vorderpfälzischen Kreisstadt Bad Dürkheim. Es liegt am Rand der Haardt, unterhalb des Pfälzerwaldes und oberhalb der Rheinebene. Der Ort ist von einem Naturschutzgebiet umgeben. Früher wurde Leistadt vom Weinbau geprägt. Der spielt auch heute noch eine Rolle.

Leistadt mit seinen 1280 Einwohnern ist als Wohnort sehr attraktiv. Viele Neubürger haben in der pfälzischen Gemeinde Häuser gekauft und renoviert. Sie haben neues Leben ins Dorf gebracht und dazu beigetragen, dass die Dorfgemeinschaft aktiver wird. In einer ehemaligen Scheune treffen sich Alt- und Neubürger zum Jahresrück- bzw. Jahresausblick. Auch ein Steinmetz ist zugezogen. Ihn hat die ehemalige Tanksstelle in der Hauptstraße angelockt. Die ist jetzt seine Werkstatt. Ganz und gar nicht neu, sondern schon 400 Jahre alt, ist einer der fünf Winzerbetriebe in der Hauptstraße. Vom Hof aus haben die Kunden einen fantastischen Blick über die Rheinebene.

Leistadt liegt nämlich sehr hoch und hat deshalb den Namenszusatz: "Der Sonne am nächsten", was auch der Sonnenkreisel am Eingang der Hauptstraße symbolisiert. Aber es gibt auch einen Wermutstropfen. Die Hauptstraße ist sehr eng und es gibt keine Bürgersteige. Trotzdem ist sie eine Landesstraße mit Durchgangsverkehr. Die schweren Laster kommen an den engen Stellen kaum durch. Und es gab schon Unfälle. Die Dorfgemeinschaft engagiert sich nun für eine bürgerfreundliche Verkehrslösung.